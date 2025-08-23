Talstraße in Neuwelt ab Montag voll gesperrt – Bauvorhaben dauert bis Mitte November

Schwarzenberg
Auf der Talstraße im Schwarzenberger Stadtteil Neuwelt wird eine neue Gasleitung verlegt. Die Sperrung in Bermsgrün dauert nur eine Woche.
Auf der Talstraße in Schwarzenberg beginnen am Montag, 25. August, Tiefbauarbeiten zum Verlegen einer Gasleitung im Auftrag der Stadtwerke. Der Bau erfolgt in zwei Abschnitten, teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg mit. Zunächst wird die Talstraße zwischen Fritz-Reuter- und der Friedrich-Engels-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im...
