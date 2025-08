Tausende Kilometer für Gabalier: Fan reist mit Tätowierungen des Sängers im Erzgebirge an

11.500 Fans feiern am Freitag das Konzert von Andreas Gabalier auf der Waldbühne in Schwarzenberg. Die Allererste am Einlass war eine Oberfränkin. Das Besondere: Bei ihr hat der Künstler nicht nur Platz im Herzen.

Es war die Sorge, im Stau stecken zu bleiben, aber auch die unbändige Vorfreude, die Cornelia Schmidt bereits gegen 10 Uhr in Bad Steben in Oberfranken ins Auto steigen ließ. Nach gut anderthalb Stunden kam sie in Schwarzenberg an. Gemeinsam mit ihrer Tochter war sie am Freitag die Allererste vor den Toren der Waldbühne.