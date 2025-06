Toyota prallt gegen Mauer – Unfall im Erzgebirge geht aber glimpflich aus

In Grünhain-Beierfeld kam es zu einem Unfall. Der Fahrer wurde verletzt. Doch es war Hilfe in der Nähe.

Ein Unfall in Grünhain-Beierfeld ist am Freitag glimpflich ausgegangen. Gegen 15:45 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Schwarzenberger Straße gerufen, nachdem ein Autofahrer mit seinem Toyota in eine Mauer gefahren war. Der Wagen war in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und prallte...