Trauer um bekannten Kirchenmusikdirektor im Erzgebirge: Rolf Rademann ist gestorben

Rolf Rademann ist tot. Der bekannte Kirchenmusikdirektor verstarb am 25. Dezember im Alter von 91 Jahren in Dresden. In Schwarzenberg prägte er jahrzehntelang die Kirchenmusik und wurde 2001 zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

