Rolf Rademann, ehemaliger Kirchenmusikdirektor und Ehrenbürger von Schwarzenberg, ist verstorben.
Rolf Rademann, ehemaliger Kirchenmusikdirektor und Ehrenbürger von Schwarzenberg, ist verstorben. Bild: Wolfgang Freund/Archiv
Schwarzenberg
Trauer um bekannten Kirchenmusikdirektor im Erzgebirge: Rolf Rademann ist gestorben
Von Katja Lippmann-Wagner
Rolf Rademann ist tot. Der bekannte Kirchenmusikdirektor verstarb am 25. Dezember im Alter von 91 Jahren in Dresden. In Schwarzenberg prägte er jahrzehntelang die Kirchenmusik und wurde 2001 zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.

Der bekannte, sächsische Kirchenmusikdirektor Rolf Rademann ist in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag gestorben. Das hat seine Familie mitgeteilt. Demnach starb der Ehrenbürger von Schwarzenberg im Alter von 91 Jahren im Schwanenhaus der Diakonie Dresden.
Mehr Artikel