Unfall in Schwarzenberg: Jugendlicher fährt unter Alkoholeinfluss

Schwarzenberg
Am Mittwochabend kam es in Schwarzenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.
Am Mittwochabend hat sich in Schwarzenberg ein Unfall ereignet. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein VW Polo nach ersten Informationen aus Richtung Grünstädtel in den Kreisverkehr an der Hauptwache ein. Beim Verlassen des Kreisverkehrs verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und krachte gegen eine Hauswand. Das Auto wurde...
