Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Dienstag gab es mehrere Durchsuchungen im Erzgebirge.
Am Dienstag gab es mehrere Durchsuchungen im Erzgebirge. Bild: Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa
Am Dienstag gab es mehrere Durchsuchungen im Erzgebirge.
Am Dienstag gab es mehrere Durchsuchungen im Erzgebirge. Bild: Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa
Schwarzenberg
Verdacht auf Millionen-Geldwäsche: Große Razzia im Erzgebirge und im Landkreis Zwickau
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über ein Netzwerk von Strohfirmen sollen mindestens 3,4 Millionen Euro in den legalen Geldkreislauf geschleust worden sein. Ein 54-Jähriger sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ein Großeinsatz der Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando hat am Dienstag in Schwarzenberg für Aufsehen gesorgt. Während die Polizei zunächst nur die Durchsuchung eines Hauses bestätigte, folgte am Mittwoch eine Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz: Ein Geldwäsche-Netzwerk soll mindestens 3,4 Millionen Euro verschleiert haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
25.11.2025
3 min.
Spitzentipps im Erzgebirge für Spitzenkünstler: Warum Klöpplerinnen echte Netzwerkerinnen sind
Workshop in der Volkskunstschule Schwarzenberg.
Die Klöppelurlaube im Erzgebirge sind genauso gefragt wie die Workshops für Fortgeschrittene. Zudem entsteht ein Netzwerk ohne sichtbare Fäden.
Beate Kindt-Matuschek
06.11.2025
2 min.
200 Gramm Crystal im Erzgebirge entdeckt: Polizei gelingt erneuter Schlag gegen Drogenkriminalität
Bei einer Durchsuchung im Erzgebirge hat die Polizei unter anderem 200 Gramm Crystal gefunden.
Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis in einem Gebäude im Erzgebirge 200 Gramm Crystal gefunden – und noch andere Drogen. Ein 46-Jähriger wurde festgenommen.
Holk Dohle
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel