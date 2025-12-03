Verdacht auf Millionen-Geldwäsche: Große Razzia im Erzgebirge und im Landkreis Zwickau

Über ein Netzwerk von Strohfirmen sollen mindestens 3,4 Millionen Euro in den legalen Geldkreislauf geschleust worden sein. Ein 54-Jähriger sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ein Großeinsatz der Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando hat am Dienstag in Schwarzenberg für Aufsehen gesorgt. Während die Polizei zunächst nur die Durchsuchung eines Hauses bestätigte, folgte am Mittwoch eine Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz: Ein Geldwäsche-Netzwerk soll mindestens 3,4 Millionen Euro verschleiert haben.