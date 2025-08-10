Völlig abgefahren, was Erzgebirgern so in und auf die Zuckertüte kommt

Schwarzenberg
Mehr als 2900 Abc-Schützen haben am Samstag im Erzgebirge ihren Schulanfang mit Familie und Freunden gefeiert. Und die Zuckertüten mausern sich allmählich zu kleinen Kunstwerken.
Sie soll den ersten Schritt ins große Abenteuer Schulzeit versüßen: Die Zuckertüte. Und die mehr als 2900 Abc-Schützen im Erzgebirgskreis konnten sich vielerorts zum Schulanfang am Samstag über zauberhaft gestaltete Tüten freuen.
