Lielle war nur eines von vielen Mädchen, die voller Freude auf ihrer Zuckertüte ein Labubu mit großen Augen sitzen sah!
Bild: Carsten Wagner
Lielle war nur eines von vielen Mädchen, die voller Freude auf ihrer Zuckertüte ein Labubu mit großen Augen sitzen sah!
Bild: Carsten Wagner
 12 Bilder
Schwarzenberg
Völlig abgefahren, was Erzgebirgern so in und auf die Zuckertüte kommt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Mehr als 2900 Abc-Schützen haben am Samstag im Erzgebirge ihren Schulanfang mit Familie und Freunden gefeiert. Und die Zuckertüten mausern sich allmählich zu kleinen Kunstwerken.

Sie soll den ersten Schritt ins große Abenteuer Schulzeit versüßen: Die Zuckertüte. Und die mehr als 2900 Abc-Schützen im Erzgebirgskreis konnten sich vielerorts zum Schulanfang am Samstag über zauberhaft gestaltete Tüten freuen.
Zuckertüten-Kunstwerke versüßen Abc-Schützen im Erzgebirge den Schritt ins „Abenteuer Schulzeit“
2906 Mädchen und Jungen sind im Erzgebirgskreis am Wochenende eingeschult worden, wie hier in Schwarzenberg.
2904 Mädchen und Jungen feiern am Wochenende ihren Schulanfang mit Familien und Freunden. Doch was kommt den Erzgebirgern zum Schulstart für den Nachwuchs in die Tüte?
Beate Kindt-Matuschek
