Vor Konzerten von Roland Kaiser und Andreas Gabalier in Schwarzenberg: Was Besucher wissen müssen

Ein Wochenende mit gleich drei Großkonzerten von Andreas Gabalier und Roland Kaiser auf der Waldbühne steht in Schwarzenberg an. Was ist für Gäste wichtig zu wissen? Wo sollte man parken, was dabeihaben?

Am Freitag geht es los. Dann stehen auf der Waldbühne in Schwarzenberg drei Konzerte an, zu denen Tausende Besucher erwartet werden. Allerdings ist auch Regen angesagt.