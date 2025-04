Vorfreude auf eine Neuheit im Erzgebirge: „Glück Auf“-Erlebnispark nimmt allmählich Gestalt an

Voraussichtlich noch dieses Jahr soll mit der Indoor-Spiellandschaft ein erster Teil des neuen Freizeitangebots für Familien in Markersbach öffnen. Aber was hat es mit der Glückie-Familie auf sich?

Da „wächst“ etwas heran, was es so noch nicht gibt im Erzgebirge: Die Rede ist von „Glück Auf - Der Erlebnispark“, und dieser nimmt momentan tatsächlich von Tag zu Tag mehr Gestalt an. „Wir sind optimistisch, dass wir spätestens im vierten Quartal den großen Indoor-Bereich eröffnen können“, sagt Sabine Schneider,...