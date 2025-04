Warum Azubis aus Vietnam im Erzgebirge junge Obstbäume pflanzen?

Das Gute mit dem Nützlichen verbinden, so die Devise der Erzgebirgischen Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft Schwarzenberg: Jetzt wird der Garten eines Pflegeheims auch anderweitig genutzt.

Der Garten am Pflegeheim in Antonshöhe ist groß und sonnig gelegen. Beste Voraussetzungen also, um ihn zu bewirtschaften. Das dachte sich Thoralf Bode, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft (EKH) Schwarzenberg, zu der die Pflegeeinrichtung an der Bergstraße gehört. Und so plante er jetzt mit Hilfe einiger...