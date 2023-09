Warum der Besuch in Erlabrunn bei Schauspieler Kai Scheve besondere Emotionen auslöst

Mehr als 640 Teilnehmer starteten diesmal beim Hospizspendenlauf in Erlabrunn. Einer davon war Schauspieler Kai Scheve. Er hat ins Erzgebirge eine besondere Verbindung.

Auf vielen privaten Accounts in den sozialen Medien und auf Whatsapp ploppten ab Sonntagnachmittag Fotos mit Kai Scheve auf, besser bekannt als Hauptkommissar Robert Winkler in den Erzgebirgskrimis. Freundlich schaute er in die Kameras. Dabei mag er das Bad in der Menge gar nicht so sehr, bekennt er. Scheve bevorzugt die einsame Hütte im Wald,...