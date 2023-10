Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg 2023: Advent in der Perle des Erzgebirges

Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsmarkt sind, dann sollten Sie unbedingt den Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg im Erzgebirge besuchen. Dieser Weihnachtsmarkt hat eine über 480-jährige Tradition und ist einer der romantischsten und schönsten Weihnachtsmärkte in Sachsen. Er bietet viele Attraktionen für die ganze Familie und lässt Sie die Magie der Weihnachtszeit spüren.

Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg findet vom 08. bis 17. Dezember 2023 täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr auf dem Marktplatz statt. Zu den Highlights gehören der Märchenumzug am zweiten Adventssonntag, dem 10. Dezember, um 14:30 Uhr und die Große Schwarzenberger Bergparade am dritten Adventssamstag, dem 16. Dezember, um 17:00 Uhr. Der Märchenumzug ist ein farbenfroher Festzug mit über 1000 Teilnehmern, die in fantasievollen Kostümen die bekanntesten Märchenfiguren darstellen. Die Große Schwarzenberger Bergparade ist ein eindrucksvoller Umzug mit über 1200 Bergleuten, Musikanten und Trachtenträgern, die die Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge erzählen.

Mittelalterliches Treiben und stimmungsvolle Atmosphäre

Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg bietet aber noch viel mehr als nur Umzüge. Er bietet ein abwechslungsreiches Programm auf der Marktbühne, ausgewählte Händler in den Straßen und Gassen, ein mittelalterliches Markttreiben im Schlosshof, einen Weihnachtsberg mit lebensgroßen Figuren, die älteste noch erhaltene Großpyramide der Welt, zahlreiche Ausstellungen im Stadtgebiet und vieles mehr. Sie können hier regionale Spezialitäten wie Stollen, Pfefferkuchen, Glühwein und Bratwurst genießen, handgefertigte Geschenke wie Holzspielzeug, Keramik, Schmuck und Textilien kaufen oder einfach nur die stimmungsvolle Atmosphäre genießen.

Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg ist bekannt für seine kunstvoll gestalteten Hütten, Pyramiden, Nussknacker und Schwibbögen, die die ganze Stadt in ein warmes Lichtermeer tauchen. Diese traditionellen Holzkunstwerke sind typisch für das Erzgebirge und zeugen von der hohen handwerklichen Kunstfertigkeit der Bewohner. Sie können hier die größte Pyramide der Welt bewundern, die eine Höhe von 26 Metern hat und mit über 1000 Figuren geschmückt ist. Oder Sie können sich von den lebendigen Szenen auf dem Weihnachtsberg verzaubern lassen.

Ein Ort der Besinnung und des Miteinanders in Schwarzenberg

Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg ist auch Teil der Weihnachtsmärkte im Erzgebirge, die zu den schönsten und traditionsreichsten in Deutschland gehören. Sie können hier eine einzigartige Kultur erleben, die von der Geschichte des Bergbaus geprägt ist. Die Weihnachtsmärkte im Erzgebirge sind nicht nur ein Ort des Konsums, sondern auch ein Ort der Besinnung und des Miteinanders.

Wenn Sie also einen unvergesslichen Weihnachtsmarkt erleben wollen, dann sollten Sie sich den Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg 2023 nicht entgehen lassen. Er ist ein Erlebnis für die ganze Familie und wird Ihnen lange in Erinnerung bleiben.