Wie geht es weiter mit dem Ärztehaus in Schwarzenberg? Das sind die Pläne der neuen Eigentümer

Im Herbst 2024 wurde das markante Gebäude an der Karlsbader Straße veräußert. Gekauft haben es zwei Sachsen, die gern am Gedanken eines Ärztehauses festhalten würden.

Seit 125 Jahren steht das imposante und mächtige Gebäude an der Karlsbader Straße 31 in Schwarzenberg. Genau gegenüber von Schloss und Kirche, dem Wahrzeichen der Stadt. Eine wechselvolle Geschichte steckt in den alten Mauern des nach den Plänen des Baumeisters Professor Seidler aus Dresden gebauten Objekts. Errichtet wurde es als...