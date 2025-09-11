Wo im Erzgebirge an verschwundene Dörfer erinnert wird

Am 20. September findet in einer Siedlung im tschechischen Teil des Erzgebirges eine ganztägige Gedenkveranstaltung statt – mit Musik, Dokumentarfilm und einer abendlichen Lichtaktion.

Zweitausendvierhundert – so viele Ortschaften sollen im Sudetenland nach Ende des Zweiten Weltkriegs verschwunden sein. Der Grund war die Flucht, aber vor allem die Vertreibung der deutschen Bevölkerung.