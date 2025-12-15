Wohnungsbrand im Erzgebirge: Markt in Schwarzenberg wegen Löscheinsatz gesperrt

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen in die Schwarzenberger Altstadt alarmiert worden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Was bisher bekannt ist.

Am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr sind die Schwarzberger unliebsam durch einen Wohnungsbrand direkt am Markt in Schwarzenberg geweckt wurden. In einem Reihenwohnhaus ist in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr sind die Schwarzberger unliebsam durch einen Wohnungsbrand direkt am Markt in Schwarzenberg geweckt wurden. In einem Reihenwohnhaus ist in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen.