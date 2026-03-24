Zwei Unternehmen aus dem Erzgebirge bewerben sich um einen begehrten Preis im Freistaat

Die Branchen können unterschiedlicher nicht sein: Ein Reiseveranstalter und ein Hundezentrum strecken die Hand aus, um Unternehmer des Jahres 2026 in Sachsen zu werden. Anfang Mai fällt die Entscheidung.

Rund 100 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich im Wettbewerb um Sachsens Unternehmerin beziehungsweise Unternehmer des Jahres 2026 beworben oder wurden von Dritten nominiert. Unter ihnen sind René und Rico Lang vom gleichnamigen Busreiseunternehmen mit Sitz in Aue sowie Heiko Münzner, Geschäftsführer des gleichnamigen Hundezentrums in... Rund 100 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich im Wettbewerb um Sachsens Unternehmerin beziehungsweise Unternehmer des Jahres 2026 beworben oder wurden von Dritten nominiert. Unter ihnen sind René und Rico Lang vom gleichnamigen Busreiseunternehmen mit Sitz in Aue sowie Heiko Münzner, Geschäftsführer des gleichnamigen Hundezentrums in...