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René Lang (vorn links) ist geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Busreiseunternehmens, sein Bruder Rico ist Gesellschafter und Prokurist. Hinter ihnen stehen ihre Ehefrauen, Stephanie (links), Prokuristin, und Nicole, die die Buchhaltung leitet.
René Lang (vorn links) ist geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Busreiseunternehmens, sein Bruder Rico ist Gesellschafter und Prokurist. Hinter ihnen stehen ihre Ehefrauen, Stephanie (links), Prokuristin, und Nicole, die die Buchhaltung leitet. Foto: Lang Reisen
René Lang (vorn links) ist geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Busreiseunternehmens, sein Bruder Rico ist Gesellschafter und Prokurist. Hinter ihnen stehen ihre Ehefrauen, Stephanie (links), Prokuristin, und Nicole, die die Buchhaltung leitet.
René Lang (vorn links) ist geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Busreiseunternehmens, sein Bruder Rico ist Gesellschafter und Prokurist. Hinter ihnen stehen ihre Ehefrauen, Stephanie (links), Prokuristin, und Nicole, die die Buchhaltung leitet. Foto: Lang Reisen
Schwarzenberg
Zwei Unternehmen aus dem Erzgebirge bewerben sich um einen begehrten Preis im Freistaat
Von Heike Mann, Beate Kindt-Matuschek
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Die Branchen können unterschiedlicher nicht sein: Ein Reiseveranstalter und ein Hundezentrum strecken die Hand aus, um Unternehmer des Jahres 2026 in Sachsen zu werden. Anfang Mai fällt die Entscheidung.

Rund 100 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich im Wettbewerb um Sachsens Unternehmerin beziehungsweise Unternehmer des Jahres 2026 beworben oder wurden von Dritten nominiert. Unter ihnen sind René und Rico Lang vom gleichnamigen Busreiseunternehmen mit Sitz in Aue sowie Heiko Münzner, Geschäftsführer des gleichnamigen Hundezentrums in...
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