Zwei Verletzte bei Unfall in Markersbach - Seat prallt gegen Laternenmast

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt in der Nacht zum Sonntag auf der Oberbeckenstraße ein Pkw von der Fahrbahn ab.

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der Oberbeckenstraße in Markersbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Gegen 2.15 Uhr verlor der Fahrer eines Seat in der Rechtskurve am Abzweig des PSW-Verwaltungsgebäudes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein, schleuderte...