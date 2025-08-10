Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Pkw Seat ist in Markersbach gegen einen Laternenmast geprallt.
Ein Pkw Seat ist in Markersbach gegen einen Laternenmast geprallt. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Zwei Verletzte bei Unfall in Markersbach - Seat prallt gegen Laternenmast
Von Niko Mutschmann
Aus bislang ungeklärter Ursache kommt in der Nacht zum Sonntag auf der Oberbeckenstraße ein Pkw von der Fahrbahn ab.

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der Oberbeckenstraße in Markersbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Gegen 2.15 Uhr verlor der Fahrer eines Seat in der Rechtskurve am Abzweig des PSW-Verwaltungsgebäudes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein, schleuderte...
