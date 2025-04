Digitale Schiene hält Einzug im Erzgebirge

Das Smart-Rail-Connectiviy-Campus (SRCC)-Technologiezentrum befindet sich seit 2018 in Annaberg-Buchholz. Seitdem wurden bereits zahlreiche Vorhaben angeschoben und umgesetzt. Gemeinsam mit der Technischen Universität Chemnitz wurde im Unteren Bahnhof in Annaberg ein 5,3 Millionen Euro teurer Forschungscampus errichtet. 15,5 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in einen Erprobungsbahnhof in Scheibenberg.