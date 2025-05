1000 Besucher und 300 Kult-Mopeds: So lief das Simson-Treffen im Erzgebirge

In Stollberg haben sich am Wochenende zahlreiche Moped-Fans versammelt. Bei einem Simsontreffen gab es für Besucher einiges an getunter Technik zu bewundern.

Aufpolierte Chrom- und Lackflächen glänzten beim zweiten Stollberger Simsontreffen auf dem Gelände des alten Schachthofes. Das Areal hatte sich am Sonntag in einen Treffpunkt für Moped-Fans verwandelt.