13 DJs legen im Alten Schlachthof in Stollberg auf

Im Alten Schlachthof in Stollberg hat es am Samstagabend ein Festival gegeben. Die Location kam gut an.

Im Alten Schlachthof in Stollberg hat es mit dem Format „Aurora Beatz", das aus Dresden stammt, erstmalig einen „Kosmonauten-Tanz" gegeben. In Summe waren es 13 DJs, die Samstag im Kühlhaus bis tief in die Nacht aufgelegt haben. Darunter Adam Thiele aus Chemnitz, der als Adam Andaluz sein Label Digital Diamonds vertreten hat: „Mein...