Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Unfälle haben sich innerhalb kurzer Zeit in Stollberg ereignet.
Zwei Unfälle haben sich innerhalb kurzer Zeit in Stollberg ereignet. Bild: Friso Gentsch/dpa
Zwei Unfälle haben sich innerhalb kurzer Zeit in Stollberg ereignet.
Zwei Unfälle haben sich innerhalb kurzer Zeit in Stollberg ereignet. Bild: Friso Gentsch/dpa
Stollberg
15.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Stollberg
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Renault-Fahrerin biegt offenbar unvermittelt nach links ab: Kollision mit Kia.

Stollberg.

Rund 15.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am 21. August in Stollberg. Eine 55-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Renault auf der Chemnitzer Straße aus Richtung Niederdorf in Richtung Schillerstraße unterwegs. An der Einmündung Chemnitzer Straße bog sie laut Polizei offenbar unvermittelt nach links ab, wobei es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kia kam, dessen Fahrerin (63) leicht verletzt wurde. Kurze Zeit später fuhr ebenfalls in Stollberg ein 51-Jähriger mit seinem Skoda von der Forststraße nach links auf die Chemnitzer Straße (Vorfahrtsstraße). Das Fahrzeug kollidierte dabei mit einem Simson-Moped. Der Mopedfahrer (34) stürzte und verletzte sich leicht. (bz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
19.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall
Zwei Verletzte und hoher Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls in Hohndorf.
Offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme gerät ein 65-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn.
Babette Zaumseil
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
06.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Zwei Unfälle haben sich in Stollberg und Aue ereignet.
Bei einem weiteren Unfall wurde eine 25-Jährige leicht verletzt.
Babette Zaumseil
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel