15.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Stollberg

Renault-Fahrerin biegt offenbar unvermittelt nach links ab: Kollision mit Kia.

Stollberg.

Rund 15.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am 21. August in Stollberg. Eine 55-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Renault auf der Chemnitzer Straße aus Richtung Niederdorf in Richtung Schillerstraße unterwegs. An der Einmündung Chemnitzer Straße bog sie laut Polizei offenbar unvermittelt nach links ab, wobei es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kia kam, dessen Fahrerin (63) leicht verletzt wurde. Kurze Zeit später fuhr ebenfalls in Stollberg ein 51-Jähriger mit seinem Skoda von der Forststraße nach links auf die Chemnitzer Straße (Vorfahrtsstraße). Das Fahrzeug kollidierte dabei mit einem Simson-Moped. Der Mopedfahrer (34) stürzte und verletzte sich leicht. (bz)