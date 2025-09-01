Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Stollberg.
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Stollberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Stollberg
18-Jähriger bei Unfall an Fußgängerüberweg im Erzgebirge verletzt
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Bürgergarten-Kreuzung in Stollberg. Dabei wurde ein junger Mann leicht verletzt.

Stollberg.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am 29. August kurz vor 15 Uhr in Stollberg ereignet hat. Passiert ist demnach Folgendes: An der Bürgergarten-Kreuzung überquerten gegen 14.50 Uhr zwei 18-Jährige bei „Grün“ im Bereich des Fußgängerüberweges die Hohensteiner Straße. Plötzlich bog von der Bahnhofstraße ein bisher unbekannter Mopedfahrer nach links in die Hohensteiner Straße ab und touchierte einen der beiden jungen Männer, heißt es in einer Mitteilung seitens der Polizeidirektion Chemnitz. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte der unbekannte Mopedfahrer seine Fahrt fort. Der 18-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Stollberger Polizeirevier bittet um Hinweise von Zeugen

Bei dem Moped soll es sich um ein dunkel-lackiertes Simson-Moped handeln. Der Fahrer war zur Unfallzeit dunkel bekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Er trug einen orange-gelben Helm mit Graffiti-Bemalung.

Ein weißer Transporter und mehrere Pkw befanden sich zur Unfallzeit im Bereich des Unfallortes und hielten verkehrsbedingt an der Ampel. Diese Fahrzeugführer können wichtige Zeugen sein. Sie beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Stollberg zu melden. Wer kann Angaben zum Geschehen und dem unbekannten Mopedfahrer machen? Unter der Telefonnummer 037296 900 werden Hinweise im Polizeirevier Stollberg entgegengenommen. (bz)

