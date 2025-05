78-jähriger Erzgebirger vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitagmorgen wird der 78-jährige Gerd W. aus Lugau vermisst. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Lugau.

Die Polizei hat die Suche nach dem seit Freitag vermissten Gerd W. aus Lugau aufgenommen. Der Senior verließ gegen 7.30 Uhr seine Wohnung in der Oberen Hauptstraße in Lugau und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Laut Polizei könnte sich der 78-Jährige in einer hilflosen Lage befinden.