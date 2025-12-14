82-Jähriger kommt in Stollberg von der Straße ab: 20.000 Euro Schaden

Stollberg
Am Freitagabend ist es auf der Zwönitzer Straße in Stollberg zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Dieser führte zu einem größeren Einsatz von Polizei und weiteren Kräften.
Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Stollberg von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. Laut Polizei war der Mann gegen 19.40 Uhr mit einem VW auf der Zwönitzer Straße aus Richtung Hoheneck in Richtung Stollberg unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach...
