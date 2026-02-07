MENÜ
Bei Ortsvorsteherin Alexandra Lorenz-Kuniß (links) und Sandy Kießling, Mitarbeiterin im Hauptamt, laufen die Fäden in Hinblick auf die Koordinierung der Ideen zusammen.
Zu Pfingsten findet das 1. Erlbach-Kirchberger Mountainbike-Rennen „Rund um den Kirchturm“ statt (Symbolbild).
Die Erlbach-Kirchberger sind aufgerufen, im Frühjahr alte Gummistiefel zu bepflanzen und damit ihre Grundstücke zu schmücken.
Stollberg
850-Jahre-Jubiläumsjahr in Erlbach-Kirchberg: Erste Höhepunkte stehen fest
Von Katrin Hofmann
Ein Festwochenende zu Pfingsten und ein Sommerfest samt Festumzug: Das Jubiläumsjahr von Erlbach-Kirchberg wird mit mit viel Programm gefeiert. Übers gesamte Jahr ist einiges geplant.

Lugau und seine Ortsteile Erlach-Kirchberg und Ursprung kommen aus dem Feiern nicht heraus. Nach der 825-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2024 und dem 800-jährigen Jubiläum von Ursprung im vergangenen Jahr ist dieses Jahr Erlbach-Kirchberg dran: 850 Jahre sind der Anlass für ein weiteres Jubiläumsjahr im großen Stil.
