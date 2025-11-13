Abrissbirne soll Schandfleck in Thalheim beseitigen - für Parkplätze

Stollberg
In Kürze soll das alte, marode Gebäude an der Hauptstraße verschwinden. Was kostet das Vorhaben?
Ein Schandfleck mitten in Thalheim soll nun bald verschwinden: Das alte Gebäude an der Hauptstraße 27, welches schon halb verfallen ist. „Wir haben vor, nach dem Abriss dort bis zu acht öffentliche Parkplätze einzurichten“, sagt Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann. Insgesamt hat die Stadt etwa grob 450 öffentlichen Stellflächen,...
