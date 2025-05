Als falscher Ableser in Stollberg auf Betrugstour

In Stollberg verschafften sich Unbekannte Zutritt in zwei Wohnhäuser und stahlen Schmuck und Bargeld. Einer gab sich als Heizungsableser aus.

In Stollberg sind Montagmittag sich als Ableser ausgebende unbekannte Täter in zwei Wohnungen gelangt. Gegen 12 Uhr klingelte ein als Heizungsableser getarnter Mann an der Erich-Weinert-Straße und wurde vom 89-jährigen Geschädigten in die Wohnung gelassen. Mutmaßlich begab sich ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung und entwendete...