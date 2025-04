Arbeitsagentur im Erzgebirge will Schüler über Karrieren im Bereich Arbeitsvermittlung informieren

Zur Woche der offenen Unternehmen können Schüler auch einen Einblick in die Welt der Arbeit bei der Arbeitsagentur bekommen.

Erzgebirge.

Vom 17. bis 22. März findet wieder die Woche der offenen Unternehmen unter dem Motto „Schau rein“ statt. Dabei geben die teilnehmenden Firmen und Einrichtungen Schülern einen Einblick in die Arbeitswelt der jeweiligen Branchen. Auch die Agentur für Arbeit unterbreitet Schülerinnen und Schülern das Angebot, einen Blick hinter die Kulissen der Arbeitsvermittlung zu werfen. Angesprochen sind Heranwachsende ab der Klassenstufe 7. Sie können bei ihrem Besuch mit Auszubildenden und Personalverantwortlichen ins Gespräch kommen. Freie Kapazitäten dafür gibt es vor allem am Standort Stollberg sowie Annaberg-Buchholz. Eine erforderliche Anmeldung kann bis 12. März per Internet erfolgen. (reu)

www.schau-rein-sachsen.de