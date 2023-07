Autobahn A 72: 55-Jähriger fährt mit Harley Davidson auf Audi auf

Oelsnitz.

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Bundesautobahn 72 ereignet. Der 55-jährige Fahrer eines Pkw Audi, der aus Richtung Hof in Richtung Leipzig auf der rechten Fahrspur der A 72 unterwegs war, musste im Bereich der Anschlussstelle Hartenstein staubedingt bremsen, was der dem Auto nachfolgende, ebenfalls 55-Jährige Lenker eines Motorrads der Marke Harley Davidson vermutlich zu spät bemerkte. Der Biker fuhr auf den bremsenden Audi auf und stürzte. Dabei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu, ist einer Mittelung der Polizeidirektion Chemnitz vom Montag zu entnehmen. An den Fahrzeugen verzeichnete die Polizei einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. (mb)