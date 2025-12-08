Batteriespeicher gegen Blackout: Neues Bauvorhaben fürs Erzgebirge

Ein Umspannwerk wird für den umstrittenen Leukersdorfer Windpark auf einem Acker gebaut. Projektentwickler Juwi hat außerdem eine überraschende Ankündigung im Gepäck.

Für den Windpark im Jahnsdorfer Ortsteil Leukersdorf ist ein weiterer Schritt getan: Ein paar Kilometer Luftlinie entfernt vom geplanten Standort der Windräder entsteht ein Umspannwerk. Auf einer Ackerfläche neben dem Oberlungwitzer Gewerbegebiet wächst die Anlage in die Höhe. Neben diesem schon lange geplanten Bau hat Projektentwickler Juwi...