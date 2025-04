Baustellen-Ärger im Erzgebirge: Zwei Bauabschnitte parallel gesperrt - Umsatzeinbußen für Bäckerei

Vollsperrung heißt es auf der Rödlitzer Straße in Hohndorf. Der Bau hat sich verzögert und an zwei Bauabschnitten wird zeitgleich gearbeitet. Das sorgt für handfeste Probleme. Doch was sind die Gründe für die Verzögerung und für wann ist die Fertigstellung geplant?

An der Baustelle auf der Rödlitzer Straße in Hohndorf hat Yvonne Todt-Zschirpe ihre Praxis für Podologie. Mancher Patient, der zu Fuß nicht so gut unterwegs ist, benötigt ihre medizinische Fußpflege. Durch die Straßenbauarbeiten auf der Verbindungsstraße zwischen Hohndorf und Lichtenstein fehlen jedoch die Parkmöglichkeiten. Zwar sei der...