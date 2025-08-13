Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Baustellensommer im Kulturhauptstadt-Jahr Chemnitz: Wandergesellen sanieren historisches Gebäude im Erzgebirge

Die wandernden Zimmerer Paul (v.l.), Leonardo, Basti und Felix vor dem neuen Dachstuhl.
Die wandernden Zimmerer Paul (v.l.), Leonardo, Basti und Felix vor dem neuen Dachstuhl. Bild: Katrin Hofmann
Die wandernden Zimmerer Paul (v.l.), Leonardo, Basti und Felix vor dem neuen Dachstuhl.
Die wandernden Zimmerer Paul (v.l.), Leonardo, Basti und Felix vor dem neuen Dachstuhl. Bild: Katrin Hofmann
Stollberg
Baustellensommer im Kulturhauptstadt-Jahr Chemnitz: Wandergesellen sanieren historisches Gebäude im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Rahmen der Aktivitäten in der Kulturhauptstadtregion hatte Hohndorf in den vergangenen Wochen etliche Handwerker auf Wanderschaft zu Besuch. Gewerkelt wurde an einem besonderen Gebäude.

Am Dienstag hat in der Gemeinde Hohndorf ein besonderes Richtfest stattgefunden. An der Rödlitzer Straße 67 wurde ein neu aufgebauter Dachstuhl für ein historisches Gebäude gefeiert – ein Projekt, das reisende Handwerker, sogenannte Wandergesellen, in den vergangenen Wochen bei ihrer traditionellen „Walz“ realisiert haben. Das Haus ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.07.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge sucht weiter Mediziner – Jetzt klinkt sich Verein ein
Blick von der Hauptstraße in Hohndorf auf das zu vermietende Erdgeschoss.
Ein Verein, der Förderprojekte in der Region steuert, wirbt um einen Mieter für eine leerstehende Arztpraxis in Hohndorf.
Katrin Hofmann
08:44 Uhr
1 min.
Einbruch in Wüstenbrand: Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 20.000 Euro
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wüstenbrand.
Ziel der Einbrecher war ein Einfamilienhaus an der Charlottenstraße. Dort stiegen sie am Freitagabend ein, als niemand zuhause war. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
04.08.2025
4 min.
Wie eine Genossenschaft im Erzgebirge die Energiewende vorantreibt
„Energiewende in Bürgerhand“: Mit diesem Slogan wirbt vor der Grundschule in Neudorf ein Transparent der Genossenschaft Erzgebirgsenergie.
Die Genossenschaft Erzgebirgsenergie hat ihr zweites Solarprojekt realisiert – nach einer Kita in Thalheim auf einer Grundschule in Neudorf. Möglich wurde das erst durch die finanzielle Beteiligung von Bürgern aus der Region. Wie genau?
Katrin Hofmann
Mehr Artikel