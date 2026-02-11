Beachvolleyball und Aqua-Spielplatz: In altem Erzgebirgsbad startet jetzt Millionenprojekt

Stollberg
Thalheim hübscht das Erzgebirgsbad weiter auf – mit sehr viel Geld. Die Bauarbeiten sollen schon in etwa drei Wochen starten. Doch hinter den Kulissen wird bereits an weiteren Schritten geplant.
Die Stadt Thalheim investiert dieses Jahr knapp 1,2 Millionen in das Erzgebirgsbad. Nachdem in der Vergangenheit in der ersten von insgesamt vier vorgesehenen Bauphasen Sommerpavillon und Ersatzneubau am Waldstadion inklusive Umkleidekabinen umgesetzt worden sind, wird nun der westliche Teil des Badgeländes als Sport- und Freizeitmekka...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.