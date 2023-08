Betrunkene Radfahrerin stürzt: 3,2 Promille gemessen

Zwönitz.

Nach einem Sturz hat die Polizei bei einer Radfahrerin in Zwönitz im Erzgebirge einen Atemalkoholwert von 3,2 Promille gemessen. Die 67-Jährige sei am Samstagabend gestürzt und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten Alkoholgeruch bemerkt. Gegen die 67-Jährige wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (dpa)