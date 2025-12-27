MENÜ
Wegen eines Brandes in einem Vereinsheim in Zwönitz musste die Feuerwehr ausrücken. Bild: André März
Wegen eines Brandes in einem Vereinsheim in Zwönitz musste die Feuerwehr ausrücken. Bild: André März
Stollberg
Brand im Erzgebirge: Weihnachtskranz fängt Feuer
Von André März
In einem Vereinsheim in Zwönitz hat es gebrannt. Ursache war ein Weihnachtskranz auf einer Theke.

Im Vereinsheim des Zwönitzer Fußballvereins auf dem Turnhallenweg ist in der Nacht zum Samstag ein Brand ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Weihnachtskranz auf einer Theke in Brand. Eine Postzustellerin bemerkte den Brand gegen 2.10 Uhr und informierte die Feuerwehr. Diese rückte mit etwa 40 Einsatzkräften an. Ein Trupp der...
