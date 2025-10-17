Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Feuerwehr rückt nach Zwönitz aus

In der Nacht zu Freitag ist es in einem Haus in Zwönitz zu einem Brand gekommen. Was bislang bekannt ist.

An der Lessingstraße ist in der Nacht zum Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Gegen 2 Uhr bemerkten Anwohner Rauch im Treppenhaus und wählten den Notruf. Bei Ankunft der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Brand im Treppenhaus im Erdgeschoss ausgebrochen. Ein Trupp unter schwerem... An der Lessingstraße ist in der Nacht zum Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Gegen 2 Uhr bemerkten Anwohner Rauch im Treppenhaus und wählten den Notruf. Bei Ankunft der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Brand im Treppenhaus im Erdgeschoss ausgebrochen. Ein Trupp unter schwerem...