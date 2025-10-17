Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Zwönitz ausrücken.
Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Zwönitz ausrücken. Bild: André März
Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Zwönitz ausrücken.
Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Zwönitz ausrücken. Bild: André März
Stollberg
Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Feuerwehr rückt nach Zwönitz aus
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zu Freitag ist es in einem Haus in Zwönitz zu einem Brand gekommen. Was bislang bekannt ist.

An der Lessingstraße ist in der Nacht zum Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Gegen 2 Uhr bemerkten Anwohner Rauch im Treppenhaus und wählten den Notruf. Bei Ankunft der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Brand im Treppenhaus im Erdgeschoss ausgebrochen. Ein Trupp unter schwerem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
24.09.2025
2 min.
Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz: Brand bricht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus
In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch war die Feuerwehr an der Leipziger Straße in Zwickau im Einsatz.
Die Einsatzkräfte wurden am Mittwoch um 2.50 Uhr alarmiert. Rund 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte waren im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
07.09.2025
1 min.
Erzgebirge: Kabelbrand versetzt Hausbewohner einen Schreck
Wegen eines Kabelbrandes in Zwönitz musste die Feuerwehr ausrücken.
Um Schlimmeres zu verhindert, rücken mehrere Wehren aus. Was war geschehen?
Jan Oechsner, André März
Mehr Artikel