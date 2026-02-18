Bundesstraße im Erzgebirge anderthalb Jahre dicht: Diese Bauarbeiten sind geplant

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95.
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95. Bild: Tilo Steiner/Kartenquelle: Openstreetmap-Mitwirkende
An die B 95 soll der neue Supermarkt. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt.
An die B 95 soll der neue Supermarkt. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt. Bild: Jan Oechsner
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz.
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz. Bild: Jan Oechsner
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95.
Vollsperrung der Bundesstraße in Burkhardtsdorf: Erst wird der untere Teil bis zum Edeka-Areal saniert, danach der obere Teil der B 95. Bild: Tilo Steiner/Kartenquelle: Openstreetmap-Mitwirkende
An die B 95 soll der neue Supermarkt. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt.
An die B 95 soll der neue Supermarkt. Bürgermeister Jörg Spiller begrüßt das Projekt. Bild: Jan Oechsner
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz.
Auf die entscheidende Stelle gezeigt: Hier an der Storchwiese entsteht die Zufahrt für den neuen Supermarkt. Dafür wird die Bundesstraße 95 eine dritte Spur bekommen. Nach links geht es in Richtung Ortszentrum und weiter nach Annaberg-Buchholz. Bild: Jan Oechsner
Stollberg
Bundesstraße im Erzgebirge anderthalb Jahre dicht: Diese Bauarbeiten sind geplant
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Täglich fahren 5000 Autos auf der B 95. Doch nicht mehr lange. Ab April soll erst am Harthauer Berg, danach bis Jahresende 2027 in Burkhardtsdorf die Bundesstraße 95 massiv saniert werden. Warum?

Die Autofahrer auf der Bundesstraße 95 brauchen schon bald für sehr lange Zeit sehr starke Nerven. Grund: Ab April dieses Jahres werden auf der Strecke zwischen Burkhardtsdorf und Chemnitz-Harthau nacheinander zwei große Baustellen für Vollsperrungen und Umleitungen sorgen. Der Bauzeitraum erstreckt sich nach jetziger Planung grob über 21...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14.01.2026
2 min.
Tausende Pendler betroffen: B 95 zwischen Chemnitz und Erzgebirge bald für Monate dicht
Es ist nicht das erste Mal, dass die B 95 am Harthauer Berg gesperrt wird.
Die vielgenutzte Bundesstraße soll im Frühjahr wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Die Umleitung hat es in sich.
Michael Müller
12:00 Uhr
3 min.
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.
Ronny Hager
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
06.02.2026
4 min.
„Endlich passiert was“: Dorf im Erzgebirge will in vier Jahren nerviges Buckelstraßen-Problem beenden
Die Hauptstraße in Gornsdorf zieht sich von der Kreuzung bis hinab Richtung Meinersdorf durchs Tal. Der erste Bauabschnitt ist rot eingetragen.
Löcher, Flicken, Risse: Die Staatsstraße 259 in Gornsdorf gammelte jahrelang vor sich hin. Doch nun kommen bald die Bauarbeiter. Warum so plötzlich? Und was kommt auf die Bürger an Einschränkungen zu?
Jan Oechsner
12:01 Uhr
3 min.
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
Mehr Artikel