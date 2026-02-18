Bundesstraße von Chemnitz ins Erzgebirge anderthalb Jahre dicht: Diese Bauarbeiten sind geplant

Stollberg
Täglich fahren 5000 Autos auf der B 95. Doch nicht mehr lange. Ab April soll erst am Harthauer Berg, danach bis Jahresende 2027 in Burkhardtsdorf die Bundesstraße 95 massiv saniert werden. Warum?
Die Autofahrer auf der Bundesstraße 95 brauchen schon bald für sehr lange Zeit sehr starke Nerven. Grund: Ab April dieses Jahres werden auf der Strecke zwischen Burkhardtsdorf und Chemnitz-Harthau nacheinander zwei große Baustellen für Vollsperrungen und Umleitungen sorgen. Der Bauzeitraum erstreckt sich nach jetziger Planung grob über 21...
