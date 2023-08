Burkhardtsdorf: Streifenwagenbesatzung sieht in Wohnungsfester Cannabispflanze - und findet noch mehr

Bei der Wohnungsdurchsuchung werden weitere Pflanzen und Marihuana sichergestellt.

Burkhardtsdorf.

Eine Cannabispflanze am Fenster eines Mehrfamilienhauses ist einer Streifenwagenbesatzung am Montagmittag in der Meinersdorfer Straße in Burkhardtsdorf aufgefallen. In der Wohnung des 41-Jährigen entdeckten die Polizisten zudem Betäubungsmittel-Utensilien. Im Anschluss durchsuchten sie in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz und auf richterliche Anordnung die Wohnung. Das hat die Polizei mitgeteilt. Sie fanden insgesamt drei Cannabispflanzen mit 25 bis 70 Zentimetern Höhe, etwa 10 Gramm Marihuana, weitere Betäubungsmittel-Utensilien und knapp 1400 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Gegen den deutschen Staatsbürger wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (mb)