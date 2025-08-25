Chemie, Kunststoffe und Nachtwächter – Termine für Kinder-Uni in Stollberg stehen fest

Stollberg
In der Phänomenia wird die Veranstaltungsreihe Kinder-Uni fortgesetzt. Am Donnerstag geht es um Chemie.
Bildung auf spielerische Weise für Kinder ab sieben Jahren, das ist das Prinzip der Kinder-Uni. Am 28. August findet die nächste Veranstaltung dieser Reihe in der Lern- und Erlebniswelt Phänomenia in Hoheneck statt. Marcus Vieweg von der Hochschule Mittweida gastiert zum Thema „Alles ohne Chemie! - Geht das überhaupt?“. Interessierte...
