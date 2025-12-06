DDR-Fliegerlegende will die letzte Runde über Jahnsdorf drehen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän.
Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän. Bild: Georg-Ulrich Dostmann/Heinz-Dieter Kallbach
Heinz-Dieter Kallbach am Steuer einer IL-62.
Heinz-Dieter Kallbach am Steuer einer IL-62. Bild: Heinz-Dieter Kallbach
Marco Schneider lässt Öl aus der Maschine. Die Wartung der AN-2 ist aufwendig und teuer. Foto: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Marco Schneider lässt Öl aus der Maschine. Die Wartung der AN-2 ist aufwendig und teuer. Foto: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Beim Kampf mit dem Selbstmordattentäter wird Heinz-Dieter Kallbach verletzt.
Beim Kampf mit dem Selbstmordattentäter wird Heinz-Dieter Kallbach verletzt. Bild: Heinz-Dieter Kallbach
Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän.
Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän. Bild: Georg-Ulrich Dostmann/Heinz-Dieter Kallbach
Heinz-Dieter Kallbach am Steuer einer IL-62.
Heinz-Dieter Kallbach am Steuer einer IL-62. Bild: Heinz-Dieter Kallbach
Marco Schneider lässt Öl aus der Maschine. Die Wartung der AN-2 ist aufwendig und teuer. Foto: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Marco Schneider lässt Öl aus der Maschine. Die Wartung der AN-2 ist aufwendig und teuer. Foto: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Beim Kampf mit dem Selbstmordattentäter wird Heinz-Dieter Kallbach verletzt.
Beim Kampf mit dem Selbstmordattentäter wird Heinz-Dieter Kallbach verletzt. Bild: Heinz-Dieter Kallbach
Stollberg
DDR-Fliegerlegende will die letzte Runde über Jahnsdorf drehen
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er hat brennende Flugzeuge sicher gelandet und ein Selbstmordattentat verhindert. Nun wird Heinz-Dieter Kallbach Ehren-Flugkapitän. Und will noch ein letztes Mal einen legendären Doppeldecker fliegen.

Es ist kein Gewitter angesagt, als Kapitän Kallbach in eine Wolkenfront über Karl-Marx-Stadt fliegt. Aus dem Nichts schlägt der Blitz ins Radar seiner AN-24. Es rumst im Cockpit. Die Flugzeugnase ist hin. Davon bekommen die 50 Passagiere in der Kabine nichts mit. Der Kapitän landet in Dresden wie vorgesehen. Blitzschlag? Für Heinz-Dieter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
10:20 Uhr
1 min.
Die schönsten Bilder vom zweiten Advents-Wochenende in der Region Freiberg/Flöha
 3 Bilder
Die Kinder-Bergparade in Brand-Erbisdorf hat am Freitag fast 200 Mädchen und Jungen vereint.
Das Stollenfest in Brand-Erbisdorf gehört zu den traditionellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit.
Steffen Jankowski
10:10 Uhr
2 min.
Frau in Ingolstadt erstochen – Söhne greifen ein
Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild)
Mit einem Messer wird eine Frau in Ingolstadt tödlich verletzt - der Tatverdächtige ist laut Polizei ihr Ex-Partner. Ihre beiden Söhne sollen noch versucht haben, den Mann abzuhalten.
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
Mehr Artikel