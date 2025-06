Defekte Solaranlage: Feuer in Stollberg beschädigt Carport und Auto

Der Brandursachenermittler geht nach einem nächtlichen Brand in einer Gartenanlage an der Schneeberger Straße von einem technischen Defekt aus.

Stollberg.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben am frühen Freitagmorgen an der Schneeberger Straße in Stollberg einen Brand gelöscht. Wie der Sprecher der Chemnitzer Polizeidirektion Andrzej Rydzik mitteilte, war ein Carport aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Durch die entstandene Hitze seien einerseits ein angrenzendes Gartenhaus und andererseits ein außerhalb des niedergebrannten Carports abgestellter Hyundai beschädigt worden. Konkrete Schadensangaben lagen der Polizei am Freitag noch nicht vor. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei hatten sich laut Rydzik unmittelbar nach Abschluss der Löscharbeiten vor Ort ein Bild gemacht. Das ergab, dass von einem technischen Defekt an einer Solaranlage auszugehen ist. (kru)