Der lange Umzug von Stollberg: Die „Burattinos“ kommen endlich in ihrem neuen Domizil an

Sieben Jahre hat es gedauert, nun sind Theatersaal und Nebenräume bezogen. Im Westflügel von Schloss Hoheneck in Stollberg, dem früheren Frauengefängnis, hat das Kinder- und Jugendtheater seinen Sitz.

Das lange Warten und der Umzugsmarathon sind vorbei. Sichtlich aufgewühlt hat Annekathrin Rottstädt-Hänel am Sonntag die Gäste im neuen Saal des Kinder- und Jugendtheaters „Burattino“ in Stollberg begrüßt. Die Freude stand ihr ins Gesicht geschrieben. Es war ja auch ein historisches Ereignis an historischer Stätte, wenn man so will....