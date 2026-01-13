MENÜ
Sachsenweit und im Erzgebirge hat Tauwetter eingesetzt.
Sachsenweit und im Erzgebirge hat Tauwetter eingesetzt. Bild: picture alliance/dpa/Archiv
Stollberg
Deutscher Wetterdienst: „Eine neue Schneepracht ist aktuell nicht in Sicht“
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Am Dienstagfrüh lief der Verkehr weitgehend störungsfrei. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist die zuvor prognostizierte Glatteisgefahr weitgehend überstanden, zudem soll es vorerst mild bleiben.

Auf den Straßen im Erzgebirge war es trotz Unwetter- und Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die bis Dienstagfrüh galt, ruhig. Gegen 8 Uhr lagen der Polizeidirektion Chemnitz keine Meldungen über gesperrte Straßen oder Verkehrsbehinderungen größeren Umfangs im Erzgebirgskreis vor.
