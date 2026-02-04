Dieb in der Notaufnahme des Erzgebirgsklinikums: 39-Jähriger rastet aus und beleidigt Polizei

Diebstahl, Beleidigungen, Widerstand. Ein 39-Jähriger eskalierte mehrfach im Erzgebirge. Jetzt stand er erneut vor dem Amtsgericht Aue. Kam er an einer Haftstrafe vorbei?

Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung, Schwarzfahren und Widerstand gegen die Polizei: Die Liste der Vorwürfe gegen einen 39-Jährigen ist lang. Zur Verhandlung am Dienstag vor dem Amtsgericht Aue-Bad Schlema ließ der Mann das Gericht mehr als eine Stunde warten. Erst eine Polizeistreife brachte den Libyer aus der Asylunterkunft in Alberoda in den...