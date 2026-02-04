MENÜ
  • Dieb in der Notaufnahme des Erzgebirgsklinikums: 39-Jähriger rastet aus und beleidigt Polizei

In der Notaufnahme des Krankenhauses Stollberg stahl ein 39-Jähriger medizinisches Material.
In der Notaufnahme des Krankenhauses Stollberg stahl ein 39-Jähriger medizinisches Material. Bild: Georg Dostmann
Die Vorstrafenliste des 39-Jährigen ist umfangreich. Immer wieder wurde er straffällig.
Die Vorstrafenliste des 39-Jährigen ist umfangreich. Immer wieder wurde er straffällig. Bild: Arne Dedert/dpa
Vor dem Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen den Intensivtäter verhandelt.
Vor dem Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen den Intensivtäter verhandelt. Bild: Thomas Mehlhorn
Stollberg
Dieb in der Notaufnahme des Erzgebirgsklinikums: 39-Jähriger rastet aus und beleidigt Polizei
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Diebstahl, Beleidigungen, Widerstand. Ein 39-Jähriger eskalierte mehrfach im Erzgebirge. Jetzt stand er erneut vor dem Amtsgericht Aue. Kam er an einer Haftstrafe vorbei?

Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung, Schwarzfahren und Widerstand gegen die Polizei: Die Liste der Vorwürfe gegen einen 39-Jährigen ist lang. Zur Verhandlung am Dienstag vor dem Amtsgericht Aue-Bad Schlema ließ der Mann das Gericht mehr als eine Stunde warten. Erst eine Polizeistreife brachte den Libyer aus der Asylunterkunft in Alberoda in den...
