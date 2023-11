Driften bis es kracht

21-Jähriger beschädigt bei Tour durch den Schnee sein Auto und einen Bordstein. Anschließend macht er sich aus dem Staub.

Ein Schaden von rund 5500 Euro ist die Bilanz der Autofahrt eines 21-Jährigen in Zwönitz. Laut Polizei war der junge Mann am Wochenende auf einem schneebedeckten Parkplatz eines Betriebsgeländes nahe der Staatsstraße 258 offenbar gedriftet, verlor dann die Kontrolle über sein Auto, stieß gegen einen Bordstein und beschädigte so seinen VW...