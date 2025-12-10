Echt ohne Schweinefett: Suche nach dem leckersten Stollen im Erzgebirge

Wo schmeckt der Erzgebirgsstollen am besten? 25 Bäckereien stehen zur Auswahl. Abgestimmt werden kann bis zum 18. Dezember. Einer der Finalisten ist Traditionsbäcker Schmidt. Ein Besuch.

Das Rezept ist handgeschrieben. Wo es liegt? „Gut verwahrt“, sagt Bäckermeister Heiko Schmidt und deutet ein Lächeln an, das beinah eine Kampfansage ist: Keinesfalls wird er preisgeben, wie er und seine Altvorderen den Christstollen backen, hier in Gornsdorf, seit 132 Jahren. Nur eine Sache verrät er: Schweinefett ist keins mehr drin. Das Rezept ist handgeschrieben. Wo es liegt? „Gut verwahrt“, sagt Bäckermeister Heiko Schmidt und deutet ein Lächeln an, das beinah eine Kampfansage ist: Keinesfalls wird er preisgeben, wie er und seine Altvorderen den Christstollen backen, hier in Gornsdorf, seit 132 Jahren. Nur eine Sache verrät er: Schweinefett ist keins mehr drin.