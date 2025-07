Emotionaler Moment: Langjährige Schulleiterin im Erzgebirge verabschiedet

Die Schuljahres-Abschlussveranstaltung der Grundschule Hohndorf ist emotional gewesen. Denn nicht nur die Viertklässler sind verabschiedet worden, sondern auch die Schulleiterin.

Es waren emotionale Momente, die alle Beteiligten bei der Schuljahres-Abschlussveranstaltung der Glück-Auf-Schule Grundschule Hohndorf erlebt haben. Es sind in diesem Jahr nicht nur die Viertklässler traditionell an weiterführende Schulen verabschiedet worden, sondern auch die langjährige Schulleiterin Anka Hausmann, die in den Ruhestand geht.