Erzgebirge: Autokorso vor Hochzeitsfeier löst Polizeieinsatz aus

Ein Autokorso soll im Erzgebirge für massive Verkehrsprobleme gesorgt haben. Zeugen berichten von riskanten Überholmanövern. Die Polizei hat bereits mehrere Verdächtige ermittelt.

Ein nicht alltägliches und zugleich noch unangenehmes Schauspiel muss sich Autofahrern am Sonntag nicht nur in Auerbach geboten haben. Wie die Polizei zum Geschehen vom 6. Juli mitgeteilt hat, verständigten Zeugen in den Abendstunden die Beamten darüber, dass ihnen mehrere Fahrzeuge aufgefallen seien, deren Fahrer andere Verkehrsteilnehmer...