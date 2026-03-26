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Der Unfal hatte sich am 18. März an der Kreuzung Erich-Weinert-Straße/Hohensteiner Straße in Stollberg ereignet.
Der Unfal hatte sich am 18. März an der Kreuzung Erich-Weinert-Straße/Hohensteiner Straße in Stollberg ereignet. Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Der Unfal hatte sich am 18. März an der Kreuzung Erich-Weinert-Straße/Hohensteiner Straße in Stollberg ereignet.
Der Unfal hatte sich am 18. März an der Kreuzung Erich-Weinert-Straße/Hohensteiner Straße in Stollberg ereignet. Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Stollberg
Erzgebirge: Hyundai-Fahrer (87) stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus
Redakteur
Von Holk Dohle
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Nach einem folgenschweren Unfall vergangene Woche in Stollberg verstarb ein 87-jähriger Autofahrer im Krankenhaus.

Der 87-jähriger Hyundai-Fahrer, der vergangene Woche bei einem Unfall in Stollberg schwere Verletzungen erlitten hatte, ist in einem Krankenhaus verstorben. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion am Donnerstag in einer Pressemeldung mit. Der Autofahrer war laut Polizei am Mittwoch, 18. März, gegen 10.30 Uhr von der Erich-Weinert-Straße...
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